Ижевск, , 15:30 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Ижевска, обвиняемого по статьям о покушении на убийство, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, мужчина подговорил своего сына напасть на врача инфекционной больницы. А при задержании применил насилие в отношении сотрудника полиции.

В отношении подростка, который не достиг возраста уголовной ответственности, судом назначены меры воспитательного воздействия, он помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Уголовное дело против мужчины передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря мужчина обратился за медицинской помощью в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у его 12-летнего сына. Мужчине не понравился порядок сдачи анализов, и он дал указание подростку ударить врача ножом. Ребенок нанес медику три удара в спину и живот. Травмы квалифицировались как тяжкий вред здоровью. Мужчина был заключен под стражу.

Отмечалось, что ранее он был судим, злоупотреблял спиртными напитками, а также отрицательно характеризовался по месту жительства.

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