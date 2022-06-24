Кондинский район, Югра, , 15:30 — REGNUM В Кондинском районе Югры бизнесмен и три продавщицы магазина пойдут под суд за отравление людей суррогатным алкоголем. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Алкоголь Fonday.ru

Бизнесмену также вменяют незаконный оборот алкогольной продукции. По данным следствия он и житель Тюменской области, который к настоящему времени скончался, неоднократно приобретал спиртосодержащую продукцию, хотя не имел соответствующих разрешений. Часть продукции была реализована в январе жителям посёлка Кондинское. В итоге 16 граждан отравились, из них девять погибли.

После произошедшего бизнесмен пытался скрыться, уничтожив оставшуюся продукцию, но был задержан. Все, кроме одной продавщицы, признали вину.