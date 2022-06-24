Копенгаген, , 17:55 — REGNUM Для 600 военнослужащих на американское базе в Гренландии подключат высокоскоростной интернет для видеоконференций, потоковых видео и игр. Об этом сообщает информационное агентство SpaceNews.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Авиабаза Туле, расположенная всего в 1500 километрах от Северного полюса, занимается космическим слежением, предупреждением о запуске ракет и операциями спутникового командования и управления.

Компании Hughes Network Systems и OneWeb объявили 22 июня, что они успешно развернули прототип низкоорбитальной сети на Туле, достаточно быстрой, чтобы обеспечить видеоконференции, потоковое видео и онлайн-игры.

Контракт на подключение авиабазы к высокоскоростной сети оценивают в 3,4 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, США наращивают военное присутствие в Арктике путем активизации 11-й воздушно-десантной дивизии на Аляске, восстановив её в качестве подразделения, ориентированного на Арктику.

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