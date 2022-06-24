Москва, 24 июня, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Популярный рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) выпустил новую песню под названием «Девочка не плачь». Выход работы состоялся на всех стриминговых платформах 24 июня.

Vk.com/kreed58 Егор Крид

В новом сингле исполнитель отказывается от привычного для него рэп-звучания, делая акцент на любовную лирику. Примечательно, что Крид опубликовал трек в канун собственного дня рождения.

Напомним, 25 июня 2022-го Егору Криду исполнится 28 лет. В этот же день рэпер даст выступление в перерыве футбольного матча «Динамо» — «Амкал» в Москве.