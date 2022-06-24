Москва, , 15:28 — REGNUM Нужно отметить, что Катар уже достаточно давно имеет планы по росту производства СПГ до 126 млн тонн к 2027 году. И сейчас у Катара появляется хорошая возможность с помощью этих новых объёмов занять долю на европейском рынке, которую в настоящее время теряет Газпром, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Большинство производителей СПГ заинтересованы в долгосрочных контрактах, поскольку они позволяют гарантировать окупаемость проектов уже на стадии заключения.

Учитывая вероятный дефицит на рынке СПГ, Катар в любой ситуации сможет найти покупателей на свою продукцию.

При этом страны ЕС пока не отказываются от своих амбициозных планов по декарбонизации, которые будет сложно реализовать, если через 20 лет продолжать импортировать значительные объёмы газа.

В мире нет стран, которые могут нарастить производство СПГ так же сильно, как Катар, США или Россия. Одних поставок из США, вероятно, будет недостаточно, чтобы заместить Газпром, в связи с чем, вероятно, ЕС и Катар смогут найти компромисс», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Катара могут потребовать от стран Европейского союза подписать долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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