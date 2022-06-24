Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Издательство Henry Holt выпустит сборник рукописных дневников британского актёра Алана Рикмана, известного по роли Северуса Снегга в серии фильмов «Гарри Поттер». Об этом 24 июня пишет Variety.

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа [Цитата из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, «Warner Brothers» США, 2007 г

Сборник будет называться Madly Deeply: The Diaries of Alan Rickman («Безумно глубоко: Дневники Алана Рикмана»). Как отмечает издание, актёр писал свои дневники с намерением будущей публикации, и к моменту его смерти в 2016 году они насчитывали 27 томов — теперь они будут объединены в одну книгу.

Добавим, что релиз сборника запланирован на 18 октября 2022 года. Поступит ли он в продажу в России пока неизвестно.

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