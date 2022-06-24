Москва, 24 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. После наложения жестких западных санкций на ведущие российские банки, у последних фактически отсутствует возможность увеличивать активы в валютах «недружественных» стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

«Поэтому пассивы в этих валютах (вклады и счета) являются для них определенным бременем и создают дополнительные риски. Причем, проблемы с размещение валютных средств испытывают также и банки, на которые пока не наложены санкции.

На таком фоне банкам ничего не остается, кроме как начать реализацию мер по девалютизации своих балансов. Ранее появились сообщения о введении рядом кредиторов комиссий по валютным счетам и депозитам юрлиц с тем, чтобы понизить для компаний стимулы хранить избыточную ликвидность на валютных депозитах.

Ряд банков также пытаются вводить комиссии по валютным счетам физлиц, хотя Центробанк пока выступает против таких мер. Отказ от открытия счетов и вкладов в валюте — очередной шаг на пути к девалютизации финансовой системы. Я думаю, что данная практика постепенно распространится на весь банковский сектор.

Те, у кого уже открыты валютные счета, как я понимаю, пока могут продолжать хранить средства на них. Но надо учитывать, что рано или поздно (скорее, рано) по ним, вероятно, тоже будут установлены комиссии. Судя по всему, валюта в банке со временем будет становиться все более «токсичным» активом, поэтому уже сейчас необходимо задумываться о том, что с ней делать.

Если банк позволит, можно попробовать перевести деньги с валютного счета на валютный депозит (по вкладам банкам пока законодательно запрещено устанавливать комиссии). Или в другой банк, который еще разрешает открытие валютных вкладов.

Другой вариант — перевод средств в валюты «дружественных» стран, например, в китайский юань, но тут есть свои нюансы. Можно также купить золото, но надо осознавать, что это — инструмент с невысокой ликвидностью, и лучше всего он подходит для долгосрочных инвестиций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что часть крупных банков в России приостановили открытие накопительных счетов и вкладов в долларах и евро.

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