Горловка, ДНР, 24 июня, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 24 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 15:00 и во время него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

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