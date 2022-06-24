Бухарест, , 15:22 — REGNUM В городе Сибиу (уезд Трансильвания на северо-западе Румынии) открылся Международный театральный фестиваль FITS-2022. Об этом 24 июня сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Театральные маски (сс) garryknight

Согласно официальной информации, в рамках запланированных мероприятий запланирован показ более 800 спектаклей трупп из 75 стран мира.

При этом организаторы мероприятия выразили надежду на то, что, несмотря на международные санкции, в работе фестиваля примут участие актеры, режиссеры и зрители из Российской Федерации.

FITS является крупнейшим в Восточной Европе форумом современного сценического искусства.