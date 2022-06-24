Ижевск, , 15:21 — REGNUM В Удмуртии выявили деятельность фантомной площадки, которая принадлежит ИП Вахмянин В. В., занимающейся переработкой молока. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

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Установлено, что предприниматель в течение нескольких дней выработал 360 тонн сырого молока без указания сырья, после чего оно было переработано в 360 тонн пастеризованного молока и реализовано в ООО «Кагальницкий молочный завод» (Ростовская область).

Специалисты ведомства выехали по адресу регистрации предпринимателя и выяснили, что по данному адресу компания деятельность не осуществляет. Данные факты свидетельствуют о введении в оборот молочной продукции неизвестного происхождения.

Сейчас данная площадка исключена из реестра хозяйствующих субъектов, а материалы проверки направлены в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области ряд социальных учреждений получал мясную продукцию неизвестного происхождения, что косвенно указывает на её потенциальную опасность для здоровья.

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