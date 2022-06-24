24 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова премьер-министра Великобритании о том, что нельзя допустить «плохой мир» на Украине.

Тимур Кондратьев, , 15:54 — REGNUM Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что страны G7 и НАТО не должны допустить «плохого мира» на Украине, имея в виду территориальные уступки Киева в сторону Российской Федерации, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Плохой мир — это когда Украина просто сложит оружие? Западу надо, чтобы как можно больше украинцев пострадало от конфликта?» — задаётся вопросом Жанна Э.

Многие пользователи пришли к выводу, что Великобритания делает всё, чтобы конфликт на Украине затянулся, и её не устроит какая-либо форма мира.

«А! Так вот для чего Запад продолжает провоцировать и усугублять конфликт на Украине! Чтобы «плохого мира» не было, да и мира вообще, а чтобы была только хорошая война», — поделился своим мнением Семён Г.

«Пока они там считают, что может случиться плохой мир, значит, они работают на хорошую войну. Потому что нормальным людям известно, что плохой мир — меньшее из зол», — отметила Александра Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные заявления являются прямым доказательством того, что британцы ни коим образом не желают Украине добра. Украинцы для Лондона — лишь инструмент против России.

«Видно, у них нет поговорки: плохой мир лучше хорошей ссоры. Ждут, когда русские и украинцы друг друга уничтожат. Жаль, что на Украине этого не понимают», — пишет Светлана П.

«Для них любой мир будет плохим. Британцы готовы уж действительно до последнего украинца с Россией воевать, кто ещё будет воевать с Россией, если не украинцы?» — интересуется Татьяна М.

Часть людей полагает, что немаловажную роль в затяжной агонии Украины играет премьер-министр Великобритании, который ведёт свою собственную игру и для своей политической фигуры ищет выгоду.

«Джонсон — подстрекатель и провокатор. Очень хочется ему попасть в большую политику на плечах Украины», — подметила Валентина К.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон president.gov.ua

«Где бы эти паразиты англосаксонские не появлялись, тут же начинают плестись интриги. Лондон привык наживаться на войне», — указывает Мишка С.

Ряд пользователей указывает на то, что Лондон может сместить с поста украинского президента Владимира Зеленского, потому что тот неспособен оказать хоть сколько-нибудь существенное сопротивление российским войскам.

«Не намекает ли Джонсон, что пора Украине от Зеленского избавляться, который лишь ускоряет продвижение российских войск? Британии нужная затяжная война между Украиной и Россией, а не то, как сейчас киевский режим сдаёт территорию за территорией», отмечает Матвей Ш.

Нашлись и те, кто отмечают, что Британия оттягивает неизбежное — все цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты.

«Балбес британский может к чему угодно призывать. Российская спецоперация на Украине будет доведена до успешного конца при любых раскладах. Все задачи будут решены. То бишь Галушкин Каганат в нынешнем виде перестанет существовать, а фашизм будет загнан туда, откуда он вылез — в преисподнюю», — убеждён Сергей Г.

Напомним, 24 июня газета Guardian опубликовала материал, согласно которому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к странам G7 и НАТО с призывом не допустить «плохого мира» на Украине, имея в виду территориальные уступки Киева в сторону Российской Федерации.