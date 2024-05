Лондон, 24 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа Two Door Cinema Club выпустила музыкальное видео на сингл Wonderful Life из своего будущего пятого студийного альбома Keep On Smiling. Об этом 24 июня информирует группа в социальных сетях

Скриншот из видеоресурса Two Door Cinema Club в новом клипе на песню Wonderful Life

Музыкальное видео было выпущено 24 июня, в нем использованы визуальные образы, со слов группы, вдохновленные Энди Уорхолом и британским художником Аланом Фэрсом, которые соответствуют энергии нового трека трио.

Песня Wonderful Life войдет в пятый альбом Keep On Smiling, который выйдет в цифровом виде 2 сентября, а в физическом — 4 ноября на лейбле LOWER THIRD [PIAS].