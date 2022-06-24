Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Известный певец Крис Браун выпустил новый студийный альбом под названием Breezy. Релиз проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных площадках 24 июня.

Крис Браун Eva Rinaldi

Опубликованная пластинка включила в себя 24 песни, а работа над ней, по словам самого артиста, велась с 2019 года. Среди гостей релиза числятся Lil Baby, Fivio Foreign, Tory Lanez и многие другие.

Напомним, Крис Браун начал творческую деятельность в 2005-м, выпустив одноимённый альбом. В 2011 году певец получил «Грэмми» за лучший R& B-альбом.

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