Вашингтон, 24 июня 2022, 16:14 — REGNUM Известный певец Крис Браун выпустил новый студийный альбом под названием Breezy. Релиз проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных площадках 24 июня.

Крис Браун
Крис Браун
Eva Rinaldi

Опубликованная пластинка включила в себя 24 песни, а работа над ней, по словам самого артиста, велась с 2019 года. Среди гостей релиза числятся Lil Baby, Fivio Foreign, Tory Lanez и многие другие.

Напомним, Крис Браун начал творческую деятельность в 2005-м, выпустив одноимённый альбом. В 2011 году певец получил «Грэмми» за лучший R& B-альбом.

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