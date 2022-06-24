Молдавия, 24 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. На территории всей Молдавии вводится «оранжевый код» опасности в связи экстремальной засухой. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Государственной гидрометеорологической службы.

Засуха

Режим вводится до 30 июня. На реке Прут и малых реках Молдавии, кроме левобережных притоков Днестра, ожидается низкая водность из-за уменьшения притока воды.

«Река Прут — 20-23% средних многолетних величин; малые реки — 10-25% средних многолетних величин», — отметили в гидрометслужбе.

В ведомстве призывают экономических агентов и всех остальных экономно расходовать водные ресурсы.