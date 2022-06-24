Калининград, 24 июня, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Въезд грузовых автомобилей в Литву из Калининградской области затруднён из-за сбоя в информационной системе литовской таможни. Об этом сообщает 24 июня пресс-служба Калининградской областной таможни.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

Количество грузовых транспортных средств, которые принимает Литва на пункте пропуска Кибартай, снизилось с 09:00 по местному времени (10:00 мск). За час литовская сторона оформляет проезд всего двух автомобилей.

«О времени возобновления штатной работы пункта пропуска Кибартай будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

На таможне предупреждают водителей о затруднениях при перемещении через границу на пункте пропуска «Чернышевское». На территории России программные средства работают в штатном режиме.

В настоящее время в Калининградской области действует только один из четырёх пунктов пропуска через границу с Литвой. Весь грузовой поток идёт через многосторонний автомобильный пункт «Чернышевское».

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