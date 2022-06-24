Белгород, 24 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки 64 человека выписаны после выздоровления от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в федеральном оперативном штабе. Госпитализировано семь новых ковид-пациентов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в Белгородской области подтверждено 131 633 случая заражения коронавирусом. Выписаны после лечения 128 924 человека.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 277 пациентов, за сутки новых летальных исходов не отмечено.