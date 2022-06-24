Москва, 24 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Празднование учащимися выпускных вечеров в столице совпало с периодом высокого температурного режима на территории города. Об этом 24 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

По словам метеоролога, даже в ночные часы температура в столице будет позволять выпускникам находиться на улице и не испытывать дискомфорта.

«Никаких осадков не намечается. Ночью минимальная температура в Москве сегодня ожидается в пределах 15 градусов, а 25 июня — 17 градусов тепла минимум. Погода хорошо подготовилась к выпускному вечеру в Москве», — сказал Вильфанд.