Чебоксары, 24 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Чувашское УФАС выдало предупреждение батыревской администрации за предоставление объектов водоснабжения в аренду вместо заключения концессионного соглашения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольной службы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В ведомстве отмечают, что администрация Батыревского района передала обществу «Батыревское районное ЖКХ» муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения на основании договора аренды вместо передачи в пользование на основании концессионного соглашения, заключённого в установленном законом порядке.

23 июня УФАС выдало администрации муниципалитета предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции (Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов власти»).

В антимонопольной службе поясняют, что до 30 августа 2022 года органу местного самоуправления рекомендовано отменить решение о предоставлении имущества без проведения торгов. При невыполнении предупреждения УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура выявила в Чебоксарах признаки нарушения закона при заключении договора между региональным «мусорным» оператором и перевозчиком бытовых отходов.

Подробнее: Прокуратура Чувашии заинтересовалась договором по вывозу мусора