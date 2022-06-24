Вашингтон, 24 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Microsoft, Epic Games, Sony, Nvidia, Unity и другие крупные компании основали форум, в рамках которого они будут устанавливать стандарты метавселенной. Об этом 24 июня сообщает журнал PC Gamer.

Цитата из к/ф «Призрак в доспехах». реж Руперт Сандерс. 2017. США Виртуальное пространство

Как заявили организаторы, площадка будет «способствовать развитию стандартов взаимодействия для открытой метавселенной». «Метавселенная объединит различные технологии, требующие набора стандартов совместимости, созданных и поддерживаемых многими организациями по стандартизации», — сказал президент Khronos Group Нил Треветт (его компания выступает в качестве организатора форума).

Автор PC Gamer Энди Мел заявил, что участники группы в действительности не будут задавать никакие стандарты. «На данный момент никто точно не знает, что, черт возьми, представляет собой метавселенная», — отметил Мел.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, лишь малая часть людей, слышавших термин «метавселенная», понимают его значение и могут объяснить другим. К такому выводу пришли аналитики компании Wunderman Thompson Intelligence, которые провели исследование в мае 2022 года.