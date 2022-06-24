«Тяжеловесы» ПК-индустрии заговорили о стандартах метавселенной
Вашингтон, 24 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Microsoft, Epic Games, Sony, Nvidia, Unity и другие крупные компании основали форум, в рамках которого они будут устанавливать стандарты метавселенной. Об этом 24 июня сообщает журнал PC Gamer.
Как заявили организаторы, площадка будет «способствовать развитию стандартов взаимодействия для открытой метавселенной». «Метавселенная объединит различные технологии, требующие набора стандартов совместимости, созданных и поддерживаемых многими организациями по стандартизации», — сказал президент Khronos Group Нил Треветт (его компания выступает в качестве организатора форума).
Автор PC Gamer Энди Мел заявил, что участники группы в действительности не будут задавать никакие стандарты. «На данный момент никто точно не знает, что, черт возьми, представляет собой метавселенная», — отметил Мел.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, лишь малая часть людей, слышавших термин «метавселенная», понимают его значение и могут объяснить другим. К такому выводу пришли аналитики компании Wunderman Thompson Intelligence, которые провели исследование в мае 2022 года.