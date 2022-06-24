Джакарта, 24 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что совокупное число случаев заражения острой формой гепатита увеличилось до 70, сообщает CNN Indonesia.

Airforcemedicine.af.mil Вакцинация от гепатита

Десятки случаев заболевания были зарегистрированы в 21 индонезийской провинции.

«В общей сложности 70 случаев заболевания распространены в 21 провинции», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Индонезии.

Семь человек выздоровели и были выписаны. Тогда шесть человек умерли, а двое человек находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2069 носителей коронавируса.