Москва, 24 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Сбер вводит с 1 июля комиссию за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их приложения и сайты, сообщается 24 июня на сайте кредитного учреждения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Отмечается, что комиссия составит 1,25% от суммы перевода, минимальная сумма составит 30 рублей, максимальная — 150 рублей.

«Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в «Сбербанк Онлайн», но и в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов — совершенных с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций», — сообщили в банке.

Вместе с тем в Сбере отметили, что пользователям по-прежнему можно переводить бесплатно до 50 тыс. рублей в месяц другим клиентам банка, а также переводить до 100 тыс. рублей клиентам других банков через систему быстрых платежей.