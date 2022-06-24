Чебоксары, , 15:13 — REGNUM Для развития речного туризма в России необходимо создать федеральную программу, которая будет включать элементы субсидирования строительства флота и инфраструктуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди») в ходе пленарного заседания Чебоксарского экономического форума.

Гидроциклист на Волге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Есть два основных момента, что нас останавливает — это отсутствие полноценного флота на Волге и отсутствие инфраструктуры. Это порты, причалы, терминалы, так называемые дебаркадерные хозяйства», — сказал депутат.

Тарбаев рассказал, что в рабочей группе при комитете планируют подготовить отдельный законопроект, который даст возможность исполнительной власти выделить финансы на развитие речного туризма.

«Со своей стороны мы считаем, что есть большой потенциал для создания отдельной федеральной программы на основании этого законопроекта, которая будет в себя включать элементы субсидирования строительства флота и строительства инфраструктуры», — добавил он.

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