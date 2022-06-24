Ижевск, , 15:12 — REGNUM В Удмуртии в предстоящие выходные дни, 25 и 26 июня, ожидается ветреная погода. Об этом предупреждает региональный Гидрометцентр.

Порывистый ветер ожидается в Томской области ГУ МЧС по Томской области

Так, ближайшей ночью температура воздуха в республике составит 8-13°С, днем 25 июня воздух прогреется по 20-25°С. Локально могут пройти кратковременные дожди, в дневные часы порывы ветра могут достигать 9-14 м/с.

В ночь на воскресенье из северных регионов страны начнет поступать холодный воздух, температура сохранится на уровне 8-13°С, в светлое время суток будет около 16-21°С. При сухой погоде ветер днем может усилиться до 12-17 м/с.

В ночь на 27 июня похолодает до 6-11°С, днем потеплеет до 17-22°С. Вновь местами могут пройти кратковременные дожди. Ветер ослабеет до 9-14 м/с.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели в республике похолодает до 13-18°С днем.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый класс пожарной опасности сохранится в Саратовской области с 25 июня по 1 июля. Приволжским управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

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