Москва, 24 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Изменения в банковской деятельности в части валютных счетов и вкладов связано главным образом с ростом издержек по их обслуживанию на фоне возникающих дисбалансов между валютными активами и обязательствами коммерческих банков, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро и доллар

«Кажется, что подобные нерыночные решения проблем банками, сокращение их продуктовых линеек могут создать дополнительную напряженность в кредитно-финансовой сфере, понижают доверие к надежности банковской системы в целом из-за непредсказуемости действий банков и ограничения сферы банковского обслуживания.

Невозможность открыть валютный счет в России вполне может мотивировать потенциальных клиентов искать возможности размещений валютных средств за рубежом, при том, что любой отток капитала из страны усугубляет и так непростую ситуацию с рыночной ликвидностью.

Кроме того, это в определенной мере ограничивает возможности российского бизнеса на зарубежных рынках даже дружественных государств, где далеко не все контрагенты пока готовы отказаться от традиционных схем расчетов, использующих в качестве валюты платежа основные мировые валюты», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , СМИ писали, что часть крупных банков в России приостановили открытие накопительных счетов и вкладов в долларах и евро.

Читайте также: Часть российских банков приостановила открытие счетов в долларах и евро