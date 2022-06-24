Лондон, , 15:11 — REGNUM Двое выходцев из Нигерии, в том числе один политик, были арестованы 23 июня британской полицией по обвинению в попытке отдать ребенка на органы, сообщает New York Post.

Британский полицейский Southbanksteve

Айк Экверемаду, 60-летний окружной сенатор и юрист, и Беатрис Нваннека Экверемаду, 55 лет, обвиняются в заговоре с целью организации или облегчения поездки другого лица с целью эксплуатации, »а именно извлечения органов».

Двое подозреваемых предстали перед магистратским судом Аксбриджа в западном Лондоне в четверг. Они подтвердили, что проживают в Нигерии, и были заключены под стражу до тех пор, пока их снова не предстанут перед судом 7 июля.

Полиция Лондона сообщила, что ребенка доставили в безопасное место. Правоохранители заявили, что детективы начали расследование после того, как в мае их предупредили о потенциальных правонарушениях, связанных с современным рабством. Айк Экверемаду недавно стал приглашенным профессором Линкольнского университета в северной Англии.

Представитель университета сказал, что приглашенные профессора «часто, как в этом случае, являются нерезидентами университета, не получают зарплату и имеют консультационные услуги».