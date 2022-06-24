Ярославль, 24 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков призвал найти и наказать ответственных за провал транспортной реформы в Ярославле. Об этом он заявил на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная Дума Василий Бобков

Вопрос был задан народным избранником в процессе обсуждения законопроекта о передаче полномочий по пассажирским перевозкам в Ярославле на уровень области.

«Что нужно для проведения масштабной, хорошей, серьёзной проверки со стороны правоохранительных органов той транспортной реформы, которая привела нас конкретно к этому месту, к этой дате, к этой истории? Мне нужно официально обратиться в правительство, к вам или сейчас заявить о том, что вы должны провести полную, масштабную проверку. И в случае выявления там, к примеру, нарушения каких-то должностных инструкций, не знаю, нарушения перераспределения бюджетных средств, превышения полномочий, может, самоуправства какого-нибудь, вы бы обратились в правоохранительные органы. Я бы вот там этих транспортников, которые финально нас загнали в эти сарайки-маршрутки, я бы с удовольствием увидел на скамье подсудимых. Что для этого надо?», — поинтересовался Бобков.

Директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных сообщила, что для проведения проверки депутату необходимо обратиться к областным властям, которые передадут его в «компетентные органы». При этом чиновница подчеркнула, что на результат реформы повлияло, в первую очередь, недостаточное финансирование.

«Почему ярославцы ездят на разваливающемся транспорте, и почему есть угроза их безопасности? Официально я обращаюсь прямо сейчас. Соответствующий документ я писать не буду, я считаю, что этого достаточно. И мы должны установить тех лиц, и понять куда расходовались соответствующие бюджетные средства и те деньги, которые наши граждане, наши любимые ярославцы платили за проезд», — сказал Василий Бобков.

Напомним, транспортная реформа в региональной столице стартовала с 14 июля 2021 года. Работа общественного транспорта после этого не раз вызывала нарекания пассажиров.