Москва, , 15:10 — REGNUM Во вторник, 28 июня, в Москву придёт холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами. Об этом 24 июня рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Гроза Pixabay.com

По словам синоптика, которые приводит RT, на сегодняшний день в столице России наблюдается аномальное тепло, и температура воздуха превысит отметку в +30 °C только 26 и 27 июня.

«Это не является экстремальной жарой», — пояснил он.

Также Тишковец рассказал, что 28 июня температура снизится, так как в столичный регион придёт холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться «скоротечными локальными ливнями и грозами».

«Температура воздуха понизится с +28…+33 °С до +24…+29 °С», — добавил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в ближайшее время ожидается теплая погода.