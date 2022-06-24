Минск, 24 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Целью киберагрессии Украины стала критическая инфраструктура России и Белоруссии, заявил 24 июня генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«В случае с Украиной мы наблюдаем их открытую милитаризацию, ничем не прикрытую киберагрессию, целью которой является критическая инфраструктура России и Белоруссии», — заявил Краснов на встрече в Минске со своим белорусским коллегой Андреем Шведом.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Минск для того, чтобы принять участие в 32-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств — участников СНГ (КСГП).

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