Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. С воинскими почестями в Петербурге простились с младшим сержантом Абдуллой Авезовым, погибшим в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Залп

Соболезнования от имени города родным и близким погибшего солдата выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Абдулла Камалович Авезов честно и доблестно служил в Вооружённых Силах. В ходе специальной военной операции ценой своей жизни он выполнил воинский долг перед Родиной, перед людьми, которые нуждаются в помощи и защите России», — говорится в соболезновании.

Добавим, ранее органы власти Петербурга и СМИ сообщали о гибели 17 жителей Петербурга в ходе специальной военной операции на Украине. Также в Петербурге был похоронен по меньшей мере один погибший военнослужащий, который был зарегистрирован в другом регионе, и власти города о его гибели не сообщали.