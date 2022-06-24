Кемерово, , 15:08 — REGNUM Помощник президента России Игорь Левитин, который сегодня, 24 июня, находится с рабочей поездкой в Кемерове, обсудил с губернатором Кузбасса Сергем Цивилёвым подготовку к проведению Международного форума «Россия — спортивная держава». Он пройдёт на территории региона с 28 по 30 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Совещание в Кемерове ako.ru

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«Обычно спортивные дворцы строятся под определённый вид спорта. Такого, как «Кузбасс-Арена» в Кемерове, где под одной крышей могут заниматься спортсмены более 20 олимпийских видов спорта, нет ни в России, ни в мире. Благодаря оригинальной конструкции, где все изолировано, можно проводить различные турниры отдельно. Все сделано на высшем уровне, — сказал Левитин. — Рад, что форум «Россия — спортивная держава» мы проведём именно здесь».

Цивилёв заявил, что в регионе уже начали подготовку к форуму и «он будет проведен на высочайшем уровне».