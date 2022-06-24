Кишинёв, 24 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии 24 июня провели 35 обысков в мэрии города Кодру, входящего в муниципалитет Кишинёва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержан

Сообщается, что после обысков были задержаны семь человек, которых подозревают в коррупции при выдаче разрешений на строительство. По делу проходят главный архитектор, другие чиновники, руководители двух строительных фирм и обратившееся в мэрию лицо.

По версии следствия, также в деятельности чиновников были случаи вымогательства денег за выдачу разрешительных документов. В том числе задержанных подозревают в фальсификации протоколов приёмки объектов недвижимости.

Стоит отметить, мэр Кишинёва Ион Чебан находится в конфронтации с центральными властями Молдавии. Он выступает с резкой критикой в адрес правительства. Ранее экс-президента республики Игоря Додона, критиковавшего власти, в прокуратуре обвинили в «пассивной коррупции», «измене родине» и других преступления.