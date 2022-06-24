Обнинск, Калужская область, , 15:08 — REGNUM В Обнинске в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню мирного использования ядерной энергии, губернатор области Владислав Шапша и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв приняли участие в открытии Аллеи атомных городов — Аллеи Первых. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

В Обнинске открыли Аллею атомных городов Пресс-служба правительства Калужской области

Аллея шириной восемь метров, расположенная перед Домом учёных Обнинска, — подарок городу от Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского. На аллее расположены 26 латунных звёзд городов присутствия Госкорпорации «Росатом» — Электростали, Новоуральска, Сарова, Глазова, Лесного, Озёрска, Северска, Желазногорска, Трёхгорного, Заречного (Пензенская область), Снежинска, Димитровграда, Зененогорска, Заречного (Свердловская область), Нововоронежа, Краснокаменска, Полярных Зорь, Соснового Бора, Билибино, Курчатова, Десногорска, Удомля, Балаково, Волгодонска, Певека и самого Обнинска.

Выступая на церемонии генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил огромную значимость атомных городов в решении стратегических государственных задач, связанных с защитой национальных интересов — от обороноспособности до развития ядерной медицины в первую очередь на национальные интересы.

«Атомная энергетика, которая родилась здесь, в Обнинске, это не только 20% электричества в нашей стране, а в центре и под 50%, это еще и абсолютное лидерство на мировом рынке. Атомные города — те площадки, где мы в первую очередь будем размещать новые производства, где мы будем создавать предприятия, производственные цепочки, призванные ликвидировать зависимость от западных поставок и технологий. Это третья большая государственная задача, помимо ядерного щита и энергетической безопасности. Третья задача становится вровень с первыми двумя и мы сделаем всё для того, чтобы именно атомные города внесли решающий вклад в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации», — отметил Алексей Лихачев.

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