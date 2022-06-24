Москва, 24 июня, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Запад пытается возложить на Россию ответственность за перебои в поставках зерна на мировые рынки, что недопустимо. Об этом замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру, говорится в опубликованном 24 июня комментарии МИД.

Santiago Casuriaga МИД России

В ходе встречи Вершинин и Эдерер обсуждали тематику продовольственной безопасности. Российская сторона аргументированно разъяснила, почему усугубились проблемы в продовольственной сфере. Они связаны с пандемией коронавируса, нарушением цепочек производства и поставок, с решениями ЕС в финансово-экономической и энерго-климатической сферах, а также с нелегитимными санкционными ограничениями США и Евросоюза.

«Представителю ЕС было указано на недопустимость проводимой западом пропагандистской кампании по возложению на Россию ответственности за перебои в поставках зерна и удобрений на мировые рынки», — подчеркнули в МИД.

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