Москва, , 15:01 — REGNUM Тенденция перехода на решения российских вендоров нарастает. А с 1 июня приобрела точку невозврата в связи с поручением вице-премьера Дмитрия Чернышенко проработать вопрос об отказе от иностранных мессенджеров в работе всех федеральных и региональных органов власти и управления, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Мессенджеры Microsiervos

«Сомнительно, что процесс перехода будет излишне болезненным. Во-первых, российские решения существуют на рынке уже давно и ждут возможности для масштабирования.

Во-вторых, функционал многих из этих решений близок к зарубежным или аналогичен. Вопросов, которые требуют осмысления несколько.

Первый из них — будет ли регламентирован выбор государственных служащих в пользу какого-то одного решения, нескольких решений, или выбор среди всех доступных отечественных решений останется за руководством органов власти и управления?

То есть, насколько перечень рекомендованных решений останется в формате именно рекомендации, а не станет основой для привилегированного положения отдельных вендоров.

Второй вопрос — как станут развиваться отечественные решения дальше? Ведь традиционный формат коммуникаций государственной службы предполагает приоритет корпоративной переписки, во вторую очередь мессенджеров и уже потом видеоконференцсвязь.

А третий вопрос связан с будущей ценовой политикой вендоров. Не хотелось бы наблюдать безосновательный рост цен на отечественные решения только в силу того, что зарубежные аналоги становятся недоступными», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России государственные служащие начали отказываться от сервисов Zoom, Webex, WhatsApp.

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