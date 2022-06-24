Париж, 24 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В пяти департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска сильных гроз, передает BFM TV.

Шторм

Во Франции сделали предупреждение о шторме. В пяти департаментах объявлен оранжевый уровень погодной опасности, а в 78 департаментах — желтый уровень. Порывы ветра будут достигать от 70 до 100 км/ч.

В течение нескольких дней на территории участились штормовые явления, причинившие значительный ущерб, в частности, в Роне, начались наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), государственный долг во Франции увеличился на €88,8 млрд.

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