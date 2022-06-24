Сеул, , 15:02 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 24 июня телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, дипломаты договорились продолжить сотрудничество для решения основных международных вопросов в рамках «Большой двадцатки» (G20), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), неформального объединения МИКТА.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в преддверии 65-летия установления дипломатических отношений и 10-летия установления стратегического партнерства, а также договорились об углублении взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, инфраструктуры, оборонной промышленности.

Пак Чин также высоко оценил активную деятельность Турции в качестве председателя МИКТА.