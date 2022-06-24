Сеул, 24 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 24 июня телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, с которым обсудил вопросы сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, дипломаты договорились продолжить сотрудничество для решения основных международных вопросов в рамках «Большой двадцатки» (G20), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), неформального объединения МИКТА.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в преддверии 65-летия установления дипломатических отношений и 10-летия установления стратегического партнерства, а также договорились об углублении взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, инфраструктуры, оборонной промышленности.

Пак Чин также высоко оценил активную деятельность Турции в качестве председателя МИКТА.