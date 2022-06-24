Кигали, , 14:58 — REGNUM Наследник британского трона принц Чарльз выразил глубокую скорбь по поводу рабства, выступая с речью перед лидерами Британского Содружества в Руанде, и признал, что корни объединения угодят в болезненный периоде истории, передает 24 июня Reuters.

Британский империализм

Содружество 54 государств, возникшее на основе Британской империи, охватывает около трети человечества и представляет себя объединением равноправных партнеров, но некоторые государства-члены призывают не забывать о колониальном прошлом.

«Я хочу признать, что корни нашего нынешнего объединения глубоко уходят в самый болезненный период нашей истории», — сказал принц Чарльз лидерам Содружества на церемонии открытия двухдневного саммита в Кигали.

«Не могу описать всю глубину моей личной скорби по поводу страданий стольких людей, в то время как я продолжаю все глубже осознавать неизжитые последствия рабства», — добавил он.

Великобритания и другие европейские страны обратили в рабство более 10 миллионов африканцев в период с XV по XIX век и переправили их через Атлантический океан для работы на плантациях в странах Карибского бассейна и обеих Америк. Многие погибли в пути.

В состав Содружества входят такие западноафриканские страны, как Нигерия и Гана, где были захвачены рабы, и 12 стран Карибского бассейна, где они провели остаток своих жизней.

Ранее Содружество не пыталось публично осознать наследие рабства. Некоторые министры стран Карибского бассейна призывали обсудить эту тему, в том числе и вопрос о репарациях, которых Чарльз не упомянул.

«Если мы хотим построить общее будущее, которое принесет пользу всем нашим гражданам, мы также должны найти новые пути признания нашего прошлого. Проще говоря, это разговор, время которого пришло», — сказал Чарльз.

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