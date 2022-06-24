Москва, , 14:58 — REGNUM Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, в которых она обвинила Россию в использовании голода в качестве оружия.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тыс. человек», — написал Медведев в личном телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анналена Бербок на брифинге в Берлине заявила, что Россия «вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берёт весь мир в заложники».

В России не раз комментировали причины продовольственного кризиса в мире. В частности, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что генсек ООН Антониу Гутерреш пытается решать вопросы украинских портов, игнорируя гуманитарные коридоры, которые открывает Россия.