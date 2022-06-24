Пенза, , 14:59 — REGNUM В Пензе ещё одна женщина поверила злоумышленнице, которая под видом банковского работника настояла перевести все накопления на «безопасный» счёт. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Лжесотрудница банка позвонила 60-летней жительнице Пензы и рассказала о попытке неизвестных оформить на ее имя кредит. Спасти средства можно переводом на другой «безопасный» счет. Женщина выполнила все указания. Сначала она перечислила более 900 тыс. рублей, а затем взяла кредит на 350 тыс. рублей. Позже заявительница сняла со своих карт оставшиеся деньги и перевела все средства мошенникам.

Общий размер денежных перечислений составил около 1,7 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 34-летняя жительница Пензы лишилась денег после общения с телефонными мошенниками.

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