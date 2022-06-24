Берлин, , 14:56 — REGNUM В ходе заседания фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге, которое прошло 21 июня, депутат Евгений Шмидт был выбран уполномоченным по правам русских в ФРГ. Об этом 24 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

К уполномоченному смогут обращаться выходцы из России в ФРГ в случае дискриминации и нарушения их прав, также будет улучшена и усилена поддержка русскоязычных граждан в этой стране, вплоть до оказания юридической помощи.

«В современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности. Спасибо фракции АдГ за доверие. В рамках этой деятельности также анонсирую создание НКО против дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан Германии», — заявил Шмидт.

При этом 23 июня была запущена регистрация указанной НКО.

Отметим, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт известен как принципиальный политик, который отстаивает права русских немцев и русскоговорящих жителей Германии.