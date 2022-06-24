Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM В Петербурге ближайшие выходные будут очень тёплыми, а на следующей неделе наступит жаркая погода, температурой +25…+30 градусов, сообщил 24 июня главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Ростральные колонны Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«С завтрашнего дня начнется дальнейшее повышение температуры и стремление достичь отметки +30 градусов», — прогнозирует специалист.

Касаясь сегодняшнего вечера и предстоящей ночи, когда состоится праздник выпускников «Алые паруса», Колесов отметил, что «сегодня ночью будет очень комфортно».

«К началу праздника температура воздуха в центре города должна быть в районе +22…+20 гр., а в середине ночи минимальная температура до +16…+18 гр. Ветер, который еще сегодня ощущается, к ночи стихнет совсем», — обнадежил главный синоптик Петербурга.