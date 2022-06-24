Кемерово, , 14:58 — REGNUM Помощник президента России Игорь Левитин в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область сегодня, 24 июня, посетил строительную площадку Высшей школы музыкального и театрального искусств, музейно-театрального комплекса и введенные в эксплуатацию объекты образовательного комплекса культурного кластера. Его сопровождал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Игорь Левитин посетил строящиеся объекты в Кемерове ako.ru

«Кемерово — один из четырех российских городов, где идет строительство культурных кластеров. Такая задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным, — отметил Цивилёв. — Это уникальный объект, в котором будут обучаться не только дети из Кузбасса, но и из других регионов страны. Все работы на объекте ведутся в ускоренном темпе. Но при этом большое внимание уделяется качеству».

Ранее сообщалось, что уже объявлен набор студентов в кузбасский филиал Российского государственного института сценических искусств.

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