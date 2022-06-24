Грозный, 24 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении населенного пункта Горское в Луганской Народной Республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Еще одна важная новость! Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считанные часы. Пока мы делились с вами радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщает об освобождении населенного пункта Горское», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня Кадыров заявил об освобождении города Золотое в Луганской Народной Республике.

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