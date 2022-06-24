Москва, , 14:54 — REGNUM Руководство России все лучше осознаёт, что никакой «компромиссной» договорённости по замораживанию углубляющегося конфликта с совокупным Западом в его нынешнем виде быть не может, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 июня, комментируя высказывания главы МИД Сергея Лаврова.

НАТО Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Лавров в интервью белорусскому телевидению заявил, что ситуация на Украине «вывернула наизнанку» натуру европейских партнеров. Страны Запада не отвечают на обращения российской стороны по фактам циничной инсценировке в Буче, отметил министр. Россия намерена добиваться демократизации международных отношений на основе международного права и принципов Устава ООН, в частности принципа суверенного равенства государств, заявил также Лавров.

« Заявления, которые в последние дни делает наш министр иностранных дел, отражают одновременно возрастающую тревогу руководства России и усиливающееся понимание, что никакой «компромиссной» договорённости по хотя бы замораживанию углубляющегося конфликта с совокупным Западом в его нынешнем виде быть не может. Это мне напоминает ситуацию с родственником (а мы с Западом хотя и дальние, но родственники), который болен психической болезнью и глядя на которого, мы с каждым днём всё больше убеждаемся, что его болезнь не просто неизлечима, но глубже, чем мы думаем. И главное, — что она смертельно опасна для окружающих.

В Буче ведь имела место не просто «циничная инсценировка» — это был апофеоз безнравственности и бессовестности. Человек же без стыда и совести, как мы знаем, способен на всё. По Достоевскому, «если Бога нет, то всё позволено». Запад действительно считает, что в войне против России ему позволено всё. А если что-то он делать не сможет, то только в том случае, если для него такие действия будут иметь неприемлемые последствия. Неприемлемые в смысле близкие к смертельным или смертельные.

Так что принцип суверенного равенства государств, о котором часто и правильно говорит Лавров, — это, конечно, основа, но добиться его верховенства, добиться равноправных международных отношений и уважения Западом международного права и Устава ООН мы сможем только благодаря силе. Россия должна быть сильной — политически, культурно, экономически, идейно. И всё это должно подкрепляться непоколебимой военной мощью. С Западом придётся воевать напрямую.

Укрепляя всё это и продолжая наносить Западу поражение на Украине, мы должны продолжить выставлять его грязь напоказ в ООН, заставлять Генерального секретаря этой организации делать то, что он должен делать, а не прислуживать США.