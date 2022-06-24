Ярославль, 24 июня 2022, 14:53 — REGNUM В общественном транспорте Ярославля будут установлены бесконтактные валидаторы, с помощью которых пассажиры будут самостоятельно оплачивать проезд. Об этом стало известно на заседании комитета Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Депутаты впервые рассматривали закон о передаче транспортных полномочий в Ярославле и Ярославской районе на уровень области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областном центре планируется ввести брутто-контракты. По ним перевозчики будут получать деньги из бюджета за свою работу, а собранные с пассажиров деньги пойдут в бюджет. На заседании комитета стало ясно, как это будет происходить.
Заказчиком работ по перевозке пассажиров в Ярославле и Ярославском районе выступит государственное казённое учреждение «Оператор перевозок Ярославской области». Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях установят валидаторы, которые будут работать без кондукторов. Пассажиры будут оплачивать проезд банковскими или транспортными картами самостоятельно, и эта оплата напрямую пойдёт в бюджет. Следить за оплатой проезда будут контролёры.
Стоит отметить, что такая система действует в ряде стран Европы. У депутатов сразу возник вопрос — будут ли ярославцы настолько законопослушны, что станут платить за проезд самостоятельно? Ведь сейчас штраф составляет всего 100 рублей.
Вводить новую систему начнут с начала 2023 года постепенно. Часть маршрутов будет продолжать работать по старой схеме до истечение действующих контрактов, а часть перейдёт на брутто-контракты.
24 июня профильный комитет поддержал законопроект о передаче полномочий на уровень региона.
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