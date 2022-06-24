Ярославль, 24 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В общественном транспорте Ярославля будут установлены бесконтактные валидаторы, с помощью которых пассажиры будут самостоятельно оплачивать проезд. Об этом стало известно на заседании комитета Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Валидатор

Депутаты впервые рассматривали закон о передаче транспортных полномочий в Ярославле и Ярославской районе на уровень области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областном центре планируется ввести брутто-контракты. По ним перевозчики будут получать деньги из бюджета за свою работу, а собранные с пассажиров деньги пойдут в бюджет. На заседании комитета стало ясно, как это будет происходить.

Заказчиком работ по перевозке пассажиров в Ярославле и Ярославском районе выступит государственное казённое учреждение «Оператор перевозок Ярославской области». Во всех автобусах, троллейбусах и трамваях установят валидаторы, которые будут работать без кондукторов. Пассажиры будут оплачивать проезд банковскими или транспортными картами самостоятельно, и эта оплата напрямую пойдёт в бюджет. Следить за оплатой проезда будут контролёры.

«Средства будут идти преимущественно через системы оплаты. И основная структура штатная государственного казенного учреждения, которое всех так пугает, этот как раз таки контролеры на линии. Средства на кондукторов по государственным контрактам не предусматривается. Предусматривается контроль контролерами ГКУ», — рассказала директор департамента Ярославской области Татьяна Черемных.

Стоит отметить, что такая система действует в ряде стран Европы. У депутатов сразу возник вопрос — будут ли ярославцы настолько законопослушны, что станут платить за проезд самостоятельно? Ведь сейчас штраф составляет всего 100 рублей.

Вводить новую систему начнут с начала 2023 года постепенно. Часть маршрутов будет продолжать работать по старой схеме до истечение действующих контрактов, а часть перейдёт на брутто-контракты.

24 июня профильный комитет поддержал законопроект о передаче полномочий на уровень региона.