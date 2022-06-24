Москва, 24 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Через два-четыре месяца российские банки снова начнут открывать валютные вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Сергей Матвеевский. Так он прокомментировал информацию о том, что ряд крупных банков России решили отказаться от открытия валютных счетов и вкладов.

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«Открытие российскими банками вкладов в валюте связано с их возможностями разместить далее данную валюту в виде кредитов (прежде всего предприятиям) или использовать ее для иных активных операций, — отметил Матвеевский. — Однако сейчас операции с иностранной валютой ограничены в связи с введенными против России санкциями. Кроме того, российские банки имеют возможность получать валютные кредиты Банка России. Однако уже начал реально действовать параллельный импорт. То есть российские импортёры генерируют спрос на иностранную валюту».

Поэтому, как пояснил экономист, ситуация, которая сложилась в настоящий момент, временная.

«Велика вероятность, что через два-четыре месяца российские банки снова начнут открывать валютные вклады», — сказал Матвеевский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ продолжит расти число банков, которые будут ограничивать возможности открытия вкладов в других валютах.