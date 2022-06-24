Москва, , 14:53 — REGNUM Сильная жара на территории столицы представляет угрозу для пожилых людей. Об этом 24 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жара

По словам метеоролога, в период с 25 по 27 июня включительно температурный режим на территории города ожидается выше 30 градусов.

«Это представляет угрозу для пожилых людей», — сказал Вильфанд.

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