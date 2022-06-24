Москва, , 14:52 — REGNUM Заработная плата в России с 1 июля вырастет у тех работающих, кто получает МРОТ, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Зарплата Pixabay.com

«По официальным данным, в России около 700 тыс. человек получают заработную плату на уровне МРОТ, а это около 2,5% всех занятых. Есть ещё та часть работающих, у которых заработная плата меняется из-за изменения МРОТ. Это в основном работники бюджетного сектора.

Индексация обязательна для всех работодателей, независимо от формы собственности, и если работник работает на полную ставку и его заработная плата равна МРОТ, то она обязательно должна быть проиндексирована.

Но на самом деле полной уверенности в индексации коммерческих структурах нет. Учитывая сложную экономическую ситуацию в некоторых сферах, работодатели могут идти на различные уловки, не имея возможности проиндексировать заработную плату.

В большем выигрыше работники бюджетной сферы, где все в полном объёме и своевременно будет проиндексировано», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2022 года повысится размер заработной платы граждан, у которых она зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Читайте также: С 1 июля в России вырастет зарплата некоторых категорий граждан